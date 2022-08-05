الأرصاد تعلن خريطة الأمطار الرعدية.. «اعرف منطقتك فيها ولا لأ»

رغم ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على عدد من المدن والمحافظات، ونشرت في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتتمثل في حلايب، شلاتين، مرسى علم، مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد بنسبة 30% تقريبا.

سقوط أمطار على بعض المناطق

ويستمر سقوط الأمطار يوم الأحد، حيث توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح على بعض المناطق.

كما يستمر سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء، على محافظة البحر الأحمر وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة السبت 6 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الأحد 7 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الاثنين 8 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.