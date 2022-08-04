توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية على جنوب البلاد

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل، موضحين أنّ الطقس سيكون حارا رطبا خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، و القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، في حين يستمر الطقس شديد الحرارة ورطب على محافظة جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد بخصوص توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وجود رياح شمالية غربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات ذات الظهير الصحراوي والحدوية.

أمطار رعدية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى توقعات سقوط الأمطار بدية من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، إذ تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، وسانت كاترين، لتأثر مصر بامتداد المنخفض المداري الأثيوبي.

هذا بالاضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تتجاوز 85% على محافظات القاهرة الكبرى و95% على السواحل الشمالية الغربية، بداية من الأحد المقبل، نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

درجات الحرارة الجمعة 5 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة السبت 6 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأحد 7 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.