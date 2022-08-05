ساحة أرينا العلمين الجديدة تمتلئ بالجمهور في انتظار عمرو دياب «صور»

رغم امتلاء ساحة أرينا العلمين الجديدة عن آخرها بالجمهور الذي ينتظر صعود عمرو دياب منذ الثانية من ظهر اليوم، إلا أن بوابات الدخول لا زالت تشهد توافد المزيد من من محبي الهضبة.

وتواجد في الغرفة المخصصة للهضبة خلف المسرح عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي ممن تعاونوا معه في العديد من الأعمال الغنائية، منهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، توما، مدين، وتامر حسين، بالإضافة إلى أندرو مدير أعمال عمرو دياب وعدد من الموسيقيين من أعضاء فرفته.

الحفل ضمن مهرجان العلمين

الحفل يقام ضمن سهرات مهرجان العلمين أرينا لصيف 2022 وتم تجهيزه بمواصفات لايف أكثر من عالمية، وينظمه محمود طارق D Media وIncent وبالتعاون مع ياسر الحريري أمازون انترتينمنتس.

ويشارك في التجهيزات وليد الحريري بالإضاءة وللمؤثرات البصرية وfire works للفنان أحمد عصام ومسرح ومدرجات vip تعد الأضخم في مصر والعالم من تصميم تامر فوزي .

العلمين الجديدة تضم ناطحات سحاب سياحية

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تتميز باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، كما تضم ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، بجانب الممشى السياحي بطول 18 كم، وبلغت قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات بطول شاطئ يبلغ 14 كم.