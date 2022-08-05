بدء توافد الجماهير على حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

بدأ توافد الجماهير على حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة، وهو الحفل الثاني لـ«الهضبة» في صيف 2022، بعد الحفل الكبير الذي أحياه في مدينة العلمين الجديدة منذ أيام، ويبدأ حفل اليوم الساعة العاشرة مساء.

حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة.. يقدم أغنية باريس

حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة سيشهد تقديم «الهضبة» عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته الجديدة التي طرحها خلال الأيام الماضية، منها ناس حلوة، ووزير السعادة، و«ب و ح وب وك»، وباريس، واللى يمشي يمشي.

ومن المقرر أن يشهد حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة، تقديم عدد من أغنياته القديمة، منها «لسه بتحبه يا قلبي»، «لو كان يرضيك»، «كان طيب» و«صدقني خلاص»، «بحبه»، «نغمة الحرمان»، و«ده لو اتساب».

عمرو دياب يطرح أغينة «باريس»

عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية باريس وهي من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى توزيع وسام عبدالمنعم.