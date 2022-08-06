رئيس جمعية الصيد الآلي: تطوير بحيرة البرلس بتكلفة بلغت 147 مليون جنيه

قال حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، إن الدولة وهيئة الثروة السمكية، واللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، بذلوا جهوداً كبيرة في تنمية وتطوير بحيرة البرلس بتكلفة بلغت نحو 147 مليون جنيه، التي أنفقت في تعميق بوغاز البرلس وإزالة البوص والغاب، علاوة على تكريك وتعميق البحيرة من الطين لزيادة المخزون السمكي بها، وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة.

تنمية مستدامة

وأكد «حمدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنمية المستدامة على مدار السنوات الـ 12 الماضية شهدت محطات تطوير للبحيرة كان أولها مرحلة إزالة مساحة 10 آلاف فدان من الغاب والبوص داخل المسطح المائي للبحيرة.

وتابع: «ثم خلال السنوات الثلاث الماضية قد شهدت البحيرة تعميق بوغاز البرلس وتكريك البحيرة من الطين للجزء الأوسط بها هو الأمر الذي كان دافعاً ساعد في زيادة ناتج الأسماك بالبحيرة وتوسعه في أرازق الصيادين الذين يقدرون جهد الدولة في تنميتها ويوجهون الشكر لها».

محمية البرلس

يذكر أن بحيرة البرلس تقع في نطاق حدود مركزي بلطيم، والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ مساحتها 112 ألف فدان، وتعتبر من أهم مصادر الثروة السمكية المنتجة في مصر حيث تنتج الآلاف من الأطنان من الأسماك المتنوعة سنوياً بما يصب لصالح العاملين بمهنة الصيد.