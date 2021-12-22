استئناف حركة الملاحة والصيد في بحيرة البرلس بعد تحسن الطقس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الأربعاء، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

استئناف حركة الصيد بعد توقفها

وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق في عرض البحر لبدء عمليات الصيد بعد توقفها خلال الايام الماضية بسبب الطقس السيئ.

استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

الجدير بالذكر أنه جرى إزالة كل التجمعات المائية في المحاور الرئيسية، ويجرى حاليا رفع تجمعات المياه من كل الطرق الخاصة بالقرى حتى تعود الحياة لطبيعتها، وذلك من خلال أجهزة شركة المياه بالتعاون مع المحافظة ووزارتي الداخلية والكهرباء، كما استعانت مديرية الري بأدواتها لإعادة الحياة لطبيعتها في ربوع المحافظة.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيىء والصقيع

ولم تتلق غرفة العمليات والطوارىء بديوان محافظة كفرالشيخ أي بلاغات بوقوع حوادث ناتجة عن الطقس السيئ، سوى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة نتيجة لسرعة الرياح، ولكن لا توجد إصابات بشرية أو مادية.