انتظام حركة الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس رغم نوة «السلوم»

أكد مصدر مسؤول بكفر الشيخ، انتظام حركة الصيد اليوم الأربعاء في بوغاز وبحيرة وميناء البرلس، رغم وصول نوة «السلوم»، والتي تكون مصحوبة بشدة حركة الرياح، مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة حتى الآن.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عشرات المراكب تزودت بمستلزمات الصيد من وقود ومياه وصيانة ومؤن استعدادا للإبحار، مشيرا إلى أن هناك 3 أنواع من رحلات الصيد، هي رحلة اليوم الواحد، وهي الحرفة المسماة بـ«الشنشولة»، حيث يخرج أصحاب هذه المراكب أو الحرفة في أيام تسمى بـ«الضلمة»، وهي أول 10 أيام في الشهر وآخر 10 أيام، إذ يقومون بالصيد عن طريق الكشافات.

مراكب كبيرة ومتوسطة تستعد للإبحار

وأضاف المصدر، أن هناك حرفة الجر، وهي المراكب الكبيرة أو المتوسطة التي تستغرق رحلة الصيد في المياه الإقليمية خلال مدة تتراوح من شهر لـ3 أشهر بحسب حجم المركب.

وأشار المصدر إلى أن هناك حرفة «الصنار»، وهي المراكب صغيرة الحجم، ويقوم أصحابها برمي «الشبك» في المياه لمدة يومين أو ثلاث، ثم يقومون بجمعه مرة أخرى محملا بالسمك.

صيانة المراكب

وتابع المصدر المسؤول في كفر الشيخ، أن هناك عددا من المراكب أُجريت الصيانة اللازمة لها، وتزودت بالمؤن والوقود والثلج استعدادا للإبحار رغم نوة السلوم، والتي تكون جنوبية غربية ممطرة على بعض المناطق، بينما خرج صيادون للبحث عن أرزاقهم ببحيرة البرلس والبوغاز.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع اتخاذ محافظ الأقليم، جمال نور الدين، قرارا مساء اليوم أو غد بوقف حركة الصيد، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.