الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من التصعيد في قطاع غزة وتطالب بالتهدئة

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن الأمم المتحدة، عبرت عن قلقها البالغ من التصعيد في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد.

وزير الدفاع الأمريكي يتواصل هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي

وأكدت الفضائية إجراء وزير الدفاع الأمريكي مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، للحديث حول آخر التطورات في القطاع.

«إكسترا نيوز»: قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة

وأشارت «إكسترا نيوز» إلى أن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا يجري حاليا على منطقة خان يونس، وهناك أنباء عن سقوط إصابات وضحايا، وإجلاء المئات من سكان قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.