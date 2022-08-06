اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، فاعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة أمس حسبما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، موضحة أنه سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بنسبة النجاح واحصائيات النتيجة.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، يشترط مجموعة مهمة من الخطات التي يجب على طالب الصف الثالث الثانوي اتباعا جيدا للحصول على النتيجة ككتابة رقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول بدقة وكتابة الاسم رباعيا واختيار الشعبة والمحافظة، كل هذه الخطوات مهمة وكتابتها بدقة متناهية يسهل من سرعة الحصول على النتيجة دون أي معوقات.

يمكن من الرابط التالي الحصول على نتيجة الثانوية العامة http://natega.elwatannews.com/

رسميا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم

يمكن أيضا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن من خلال الرابط التالي، حيث توفر النتيجة مباشرة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم غدا في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتبثه على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مارك رفعت بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة خاصة طلاب شعبة علمي علوم، قائلاً: «النتيجة أيا كانت ليست نهاية العالم»، ولابد على الطالب فهم أن دخول كلية من الكليات الطبية ليس نجاحاً.

وأضاف «رفعت» لـ«الوطن»، أن النجاح الحقيقي هو التميز في الكلية التي يلتحق بها الطالب والقدرة على إضافة الجديدة للمجتمع وخدمته، مشدداً على أنه لابد من وجود أمل واضح لدى الطلاب مهما كانت الكلية خاصة بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي.

«رفعت»: يجب الوقوف بجانب الطلاب عند حصولهم على النتيجة

وشدد الدكتور مارك رفعت، على أولياء الأمور بضرورة الوقوف بجانب أبنائهم في هذه الساعات عند حصولهم على نتيجة الثانوية العامة حتى يحددوا ملامح مستقبلهم بدقة دون أي قلق أو توتر وأن يكون تحديد المستقبل قائم على أساس رغبات وإمكانيات الطالب.

وحذر من مقارنة الطلاب ببعضهم البعض، مشدداً على أولياء الأمور بعدم عمل مقارنات بين أبنائهم وبقية الدفعة، بل يجب عليهم التشجيع والتحفيز على إنتاج الأفضل.