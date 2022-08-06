جلوبال تايمز: مقاتلات صينية تقترب من تايوان ومدمرات تجري عمليات حصار

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق التي يقوم بها الجيش الصيني حول جزيرة تايوان قد تخطت يومها الثاني، مع اقتراب الطائرات الحربية الصينية من الجزيرة لدرجة أن الطيارين يستطيعون مشاهدة ساحل الجزيرة وسلسلة الجبال الوسطى بالعين المجردة، مع تأكيد محللين أن الجيش الصيني أظهر سيطرته على الجزيرة.

الطائرات المقاتلة أدت تدريبات التفوق الجوي والاستطلاع

وتابعت الصحيفة أن قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني بدأت في خطة وأجرت تدريبات واقعية مشتركة على سيناريو القتال في المجال البحري والجوي في شمال وجنوب غرب وشرق جزيرة تايوان، وذلك من أجل تواصل اختبار القدرات العملياتية المشتركة للقوات، كما أن الطائرات المقاتلة والقاذفات وطائرات الإنذار المبكر وطائرات الاستطلاع الإلكترونية قامت بطلعات جوية واحدة تلو الأخرى، ووصلت إلى مناطق حول جزيرة تايوان للقيام بتدريبات تشمل التفوق الجوي والغطاء والدعم والضربات الجوية والاستطلاع والإنذار المبكر، حيث كانت القاذفة H-6K والطائرة المقاتلة J-16 والطائرة المقاتلة Su-30 كانت من بين أنواع الطائرات الحربية المشاركة في التدريبات.

مدمرات وفرقاطات صينية نفذت عمليات حصار لتايوان

ونقلت الصحيفة عن هو هونج، وهو طيار في لواء ملحق بالقوات الجوية لقيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني الذي شارك في التدريبات: «سنواصل تعزيز استعدادنا القتالي حتى نتمكن من التعامل مع جميع أنواع الأزمات».

وأظهر مقطع فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أن طائرة مقاتلة من طراز Su-30 حلقت فوق ساحل جزيرة تايوان، مع ظهور سلسلة الجبال في الخلفية.

وأضاف التقرير أن أكثر من 10 مدمرات وفرقاطات تابعة للبحرية الصينية أجرت عمليات حصار من اتجاهات مختلفة محيطة بالجزيرة، حيث مارست السفن أيضًا دورات تدريبية واقعية موجهة نحو القتال بما في ذلك الهجوم البري والهجوم الشامل والدفاع أيضًا.