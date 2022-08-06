عرض «الليلة الصوفية» على مسرح الإبداع في الإسكندرية 25 أغسطس

يحتضن مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لأول مرة، حفل فريق دراويش المولوية «الليلة الصوفية » بقيادة حسين سليمان، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 25 أغسطس.

«الليلة الصوفية» لفريق دراويش المولوية

«الليلة الصوفية» هي ليلة ثقافية للفن الصوفي تحت قيادة الدرويش حسين سليمان، وتشمل الموسيقى الروحية الصوفية، واستعراضات للطريقة المولوية وبعض العروض الأخرى للفنون الثقافية الصوفية.

وتعتمد الليلة الصوفية لفريق دراويش المولوية على مشاركات متعددة، من تنوع الفن الصوفي وثقافاته وشعائره المختلفة لكل الفئات الصوفية والدينية، ويتبلور هدفها حول كونها محور ملتقى لكل أنواع الإنشاد والاستعراض الصوفي لكل الفرق الدينية والمنشدين والاستعراضيين.

أجزاء الليلة الصوفية في حفل مركز الحرية للإبداع

وتنقسم الليلة الصوفية في حفل فريق دراويش المولوية، الذي يعرض لأول مرة على مسرح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، إلى جزئين رئيسيين، حيث تلقي النظر على الجزء الأول من الإنشاد باختلاف أشكاله قديماً وحديثاً، إضافة إلى طريقة أدائه لعرض قصص صوفية ومدح الرسول، وكذلك الأولياء الصالحين وأصحاب المقامات.

أما الجزء الثاني فيعتمد على الموسيقى الروحية والصوفية وتطورها، حيث يستهدف الاستعراض الصوفي واختلاف طرقه وأشكال أدائه المختلف من طريقة لأخرى حتى وقتنا الحالي.