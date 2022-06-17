فرقة «الجازولية» تضيء سماء ساقية الصاوي بالقصائد الصوفية «صور»

قدمت فرقة الجازولية للإنشاد الصوفي، حفلًا ناجحًا بقاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك مساء أمس الخميس، تحت قيادة المايسترو عمرو حسن.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي الإنشاد الصوفي وعروضها، للاستمتاع بأروع الأجواء الروحانية والعشق الإلهي التي توجدها الفرقة على المسرح بأداء أجمل الأناشيد الصوفية وقصائد المديح، وتم استقبال الفرقة بحماس وترحيب شديد من جانب الجمهور، مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذي يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبوه من مختلف الأعمار.

برنامج فرقة الجازولية

وقدمت فرقة الجازولية خلال الحفل، برنامجًا متميزًا ضم مجموعة مختارة من أشهر الأناشيد والأدعية والقصائد في الإنشاد الصوفي والتراث المصري مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض، منها: «الحضرة الشرعية»، ودعاء «الخوف منك»، و«القصيدة المحمدية»، و«شمس السعادة»، و«في حي الحسين»، بالإضافة إلى الأناشيد المعروفة مثل: «الجمال المكي»، و«شوقي واصل»، و«ذكرك نور».

واختتمت الفرقة الحفل بغناء «نور من السماء»، والتي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بالهتاف والتصفيق الحار.

والجدير بالذكر أن فرقة «الجازولية» تضم 16 منشدًا و12 عازفًا موسيقيًا بقيادة المايسترو عمرو حسن، وتم تأسيسها على يد العارف بالله جابر حسين أحمد الجازولي عام 1950، وذلك من أجل إلقاء الضوء على الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية ونشر تراث الموسيقي الروحية الصوفية بطريقة كلاسيكية وحديثة على نحو يلائم جميع الأذواق والأعمار.

معلومات عن فرقة الجازولية

كما استطاعت الفرقة أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج تحت إشراف الدكتور سالم جابر الجازولي، حيث شاركت في عدة حفلات للإنشاد الصوفي بالمهرجانات الدولية، منهم: مهرجان روحانيات للموسيقى الكلاسيكية بالنمسا عام 2014، والمهرجان الدولي للموسيقى الأوروآسيوية في روسيا عامي 2015 و2016.