سامح العلي يقدم تجربة شخصية بأغنية «دخلت عاص في مقام الطاهرة»

قدم الشاعر والمخرج المسرحي سامح العلي، بالتعاون مع الملحن رضا البلتاجي، أحدث أغنية صوفية بعنوان «دخلت عاص في مقام الطاهرة» شعر وكلمات سامح العلي وموسيقي وغناء رضا البلتاجي، وتم طرحها على اليوتيوب.

وأضاف سامح العلي في تصريح لـ «الوطن»، أنّ الأغنية أول تجربة لي في أغاني التصوف، مشيرا إلى: وكتابتها تعبر عن تحولات فكرية حدثت في حياتي، موضحا: «كنت في الجانب الآخر فكريا من التصوف، بل كنت معترضا على كل التفاصيل والطقوس المرتبطة بالتصوف، كنت أسميها الموالد والليالي والثقافة الشعبية ودورشة، وكنت مُعارض ومقاطع ورافض لكل ما له صلة بهذه الطقوس حتى أني كنت أراها تخلف».

العلي: مررت بحالة إحباط شديدة

وعن التحول الفكري، قال «العلي»، إنّه في إحدى الليالي الشتوية كان يمر بظرف خاص، وكان في حالة إحباط ورفض واكتئاب شديد جدًا، فخرج ليلا ركب تاكسي، من مصر الجديدة دون وجهة محددة، وطلب من سائق التاكسي السير إلى أن يوقفه، ولم يحدد له نقطة توقف، إلى أن مل وأنزله أمام مسجد السيدة زينب وكانت الساعة تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل.

وتابع: «أنزلني أمام المسجد، وكنت مسلوب الإرداة، واتجهت إلى الميضأة، فتوضأت وارتديت ملابسي ، وحدثت تحولات غريبة معي وانتظرت إلى موعد فتح الجامع في الثالثة والنصف فجرا، وكان الجو في هذا اليوم شديد البرودة، وطلبت من الشاب المسؤول عن المكان فتح باب المسجد ففتحه لي واتجهت إلى المقام».

وأكد أنه ذهب عند المقام ودخل في نوبة حارة من البكاء، وهو ينطق الشهادتين، ورأى السيدة زينب رأي العين وبالكلية، على قدر الطاقة النورانية المحتملة لمثلي، وأنا جالس عند المقام وجدت نفسي أنشد كلمات الأغنية «دخلت عاص في مقام الطاهرة».

مطلع الأغنية

دخلت عاص في مقام الطاهرة

الحب آمن في الليالي الكافرة

نظرت بعين العين.. قالت: يا فتى لِمَ الغياب لم الصدود لم العناد.. إلى متى؟

الكل قد طلب الوصال حتى النشيب تلفت

قالت أريد هذا الذي عيناه في كل الدروب مهاجرة

سامح العلي

يذكر أن سامح العلي كاتب ومؤلف ومخرج مسرحي وباحث في التراث، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها الأوبرا الشعبية المصرية بعنوان «الثانية في الغرام» من التراث الشعبي، وتم عرضها على مسرح البالون بالعجوزة، كما قدم «الأولة في الغرام» للشاعر بيروم التونسي وحققت نجاحا كبيرا على مسرح الطليعة.

وقام بكتابة أغاني العديد من الأعمال المسرحية، وشارك أيضا بالتمثيل في مسرحية (آه يا غجر) إخراج أحمد زكي عام 1993 و«على بلاطة» من إخراج محمد صبحي و«الواد الجن» وغيرها.

وأسس فريق «الموصولية» للغناء الصوفي كما أعد وكتب أشعار وسيناريو للعديد من البرامج والأفلام التسجيلية لقناة النيل الثقافية والتليفزيون المصري، وحصد خلال مشواره الفني عدة جوائز منها حصوله على الجائزة الأولى في مسابقة محمد تيمور للإبداع المسرحي وجائزة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وغيرها.