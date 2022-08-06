رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

تامر حسني ينفي تعرضه لحادث سير: مش أنا

كتب:

خالد فرج
02:41 ص | السبت 06 أغسطس 2022
تامر حسني

تامر حسني

نفى الفنان تامر حسني، أنباء تعرضه لحادث سير، مساء أمس الجمعة، والتي لاقت تداولا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

حد من فريق عملي

وطمأن تامر حسني جمهوره في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «يا جماعة في خبر بينتشر إني عملت حادث، الحقيقه إنه مش أنا، هو حد من فريق عملي، والحمدلله هو بخير وزي القرد».

النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي

وأعرب تامر حسني عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في الأردن قائلا: «الحمدلله النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم، كل الشكر لكل الأردن، وكل الشكر لكل اللي سأل عليا و اهتم ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً».

اقرأ المزيد:

تعرف على كلمات أغنية أنت اختيار لـ تامر حسني بعد عرضها أمس

تامر حسني يطرح أغنية «أنت اختيار» من فيلمه «بحبك».. «فيديو»

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني تضعه في المركز الثاني بشباك التذاكر

إيرادات 24 ساعة تكشف تفوق «عمهم» لـ محمد إمام على «بحبك» لـ تامر حسني
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.