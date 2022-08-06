تامر حسني ينفي تعرضه لحادث سير: مش أنا

نفى الفنان تامر حسني، أنباء تعرضه لحادث سير، مساء أمس الجمعة، والتي لاقت تداولا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

حد من فريق عملي

وطمأن تامر حسني جمهوره في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «يا جماعة في خبر بينتشر إني عملت حادث، الحقيقه إنه مش أنا، هو حد من فريق عملي، والحمدلله هو بخير وزي القرد».

النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي

وأعرب تامر حسني عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في الأردن قائلا: «الحمدلله النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم، كل الشكر لكل الأردن، وكل الشكر لكل اللي سأل عليا و اهتم ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً».