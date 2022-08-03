مها عروس حادث سوهاج.. لقيت مصرعها هي وزوجها ووالدتها «صور»

عروس حادث سوهاج مها خالد محمود، متزوجة منذ أشهر قليلة، لم تكمل عامها الخامس والعشرين بعد، هي أكبر إخوتها الصغار، لديها عدة شقيقات وأخ أصغر لم يكمل عامة الخامس بعد، وهي الابنة الكبرى لوالدتها عبلة سيد البريج، ذات الـ42 عاما.

علاج الأم وقرار السفر

وفقا لحديث «ع. ر» إحدى أقارب ضحية حادث سوهاج لـ«الوطن»، أنه قد أصاب الأم ألم بذراعيها حيث أجرى لها أحد الأطباء بمحافظة أسوان جراحة بمفصلي الذراعين، لتفشل الجراحة، وتعاني الأم صغيرة السن، وتقرر الأسرة الذهاب بالأم إلى أحد الأطباء المشهورين بمحافظة أسيوط، فتأبي العروس أن تترك والدتها تسافر بمفردها، لترافقها وزوجها مساعد أبو زيد إبراهيم حسن، 37 عاما، لتكون الصحبة أبدية، حيث ذهبا ثلاثتهم معا للطبيب بمحافظة أسيوط، ومنه لسيارة ميكروباص حادث سوهاج، ولقي الثلاثة مصرعهم بالحادث وتسلم ذويهم جثثهم، ليتم مواراة جسدهم معا.

تركت طفلا صغيرا

وأضافت قريبة الأسرة أن الأم تركت بناتها وابنها الصغير الذي لم يتعد الخمس سنوات، بعد إنجابة على أكثر من خمس بنات رغبة بإنجاب الطفل الذكر لتفارقه ولم تكمل فرحتها به بعد.

تفاصيل الحادث

وكان قد وقع حادث تصادم بمحافظة سوهاج على الطريق الصحراوي الغربي بوصلة الغنايم جهينة، بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل تحمل مواشي وقد أسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 4 آخرين.