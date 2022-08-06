إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، اليوم، استعلم بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة، بعد تسجيل الاسم ورقم الجلوس عبر الرابط، وذلك للحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال تسجيل بيانات الطالب الذي أدى امتحانات العام الجاري 2022، خاصة بعد إتمام اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن عن موعد ظهور النتيجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم.. استعلم بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

وبتصفح رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 استعلم بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، يمكنك الحصول على النتيجة في العاشرة من صباح اليوم السبت عبر تصفح رابط natega.elwatannews.com بعد تدوين البيانات الخاصة بالشعبة ورقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم

وطبقا لبيان رسمي صادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قيامه باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، فإن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحا من اليوم السبت 6 أغسطس 2022، وذلك من خلال إعلان أسماء أوائل الثانوية مع إعلان أيضا تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الجاري 2022 من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن النتيجة ستمنح كل طالب ما يستحقه من درجات دون ظلم بفضل أعمال التصحيح التي تمت إلكترونيًا، دون تدخل بشري في جميع مواد الثانوية العامة، لتجنب حدوث أخطاء.