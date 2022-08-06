لينك سريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام الآن

لينك سريع للحصول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يقدمه موقع «الوطن» لخدمة طلاب الثانوية العامة للحصول على نتيجة الطلاب الذين أدوا امتحانات العام الجاري، من خلال تسجيل البيانات ثم يرسل موقع الوطن النتيجة، إذ اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية النتيجة مساء أمس الجمعة 5 أغسطس.

لينك سريع للحصول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وبتصفح لينك سريع للحصول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، تظهر نتيجة الثانوية العامة، إذ من المقرر أن تعلنها وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، الموافق 6 أغسطس الجاري، طبقا للمعلن من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وباتباع خطوات بسيطة عبر لينك نتيجة الثانوية العامة الذي يقدمه موقع الوطن للطلاب من خلال رابط natega.elwatannews.com

يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الحصول على النتيجة خاصة بعد اتمام اعتمادها من قبل وزير التعليم، إذ تشمل الخطوات كالتالي:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022، موضحا في بيان رسمي أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، كما ستعلن الوزارة عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2022 من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.