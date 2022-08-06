يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر محرك البحث «جوجل»، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي صباح اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم في 3 خطوات

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم من خلال الرابط الذي خصصه موقع جريدة الوطن، من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، حيث تم اعتماد النتيجة أمس، على أن يتم إعلانها اليوم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم

ويعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، صباح اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، ومن ثم إعلان نتيجة باقي الطلاب، حيث انتهى الكنترول الرئيسي من إعداد النتائج في شكلها النهائي وتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

وخصص موقع الوطن رابطا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل أسرع وأسهل natega.elwatannews.com، حيث أن الرابط متاح التسجيل عليه حاليًا، لاستلام النتيجة بعد ظهورها مباشرة، خاصة بعد حالة الترقب الواسع والقلق التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد أن قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتماد النتيجة أمس.

خطوات تسجيل بيانات الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد الدخول على الرابط السابق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة سجل الآن.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يعلن اليوم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، وأيضاً عقوبات الطلاب الغشاشين.