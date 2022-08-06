سوهاج خلال 24 ساعة.. مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال في حوادث متفرقة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث مختلفة أسفرت عن وجود إصابات ووفيات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة في كل واقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخص بجرح بسبب خلافات المصاهرة

في الواقعة الأولى، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي شابا مصابا بجرح غائر في الصدر من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي، واتهم نجل خال زوجته بالتعدي عليه بالضرب بقطعة من الزجاج وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

إصابة طفلين ومصرع آخرين بسبب وجبة بامية

وفي الواقعة الثانية، أصيب 4 أطفال أشقاء بتسمم في مركز دار السلام بسوهاج، حيث استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الأطفال «أسينات» و«زينة» وهما توأم، وشقيقهما «جمال» 4 سنوات، و«ليلى» 5 سنوات، وجميعهم يعانون من حالة إعياء وقيء، وأفاد والدهم بتناول أطفاله وجبة عشاء فاسدة «بامية»، ولقي التوأم «أسينات» و«زينة» مصرعها أثناء إسعافهما.

مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم

وبالواقعة الثالثة، شهد طريق «جرجا - المحاسنة» حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بينهم 6 أطفال، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، بينما تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

إصابة ربة منزل وأطفالها في حريق شقة

كما شهد حي الكوثر بمحافظة سوهاج، نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بعمارات الأوقاف، ما نتج عنه إصابة ربة منزل وأطفالها الخمس، بينهم رضيع، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم، وقد لقي ثلاثة من الأطفال مصرعهم، وتعافت الأم والرضيع، بينما ترقد إحدى طفلة داخل غرفة عناية الأطفال بمستشفى سوهاج العام.