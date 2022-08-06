وسائل إعلام دولية: وفاة مسؤول دفاعي كبير لتطوير الصواريخ في تايوان

أعلنت السلطات التايوانية، العثور على مسؤول دفاعي كبير لتطوير الصواريخ، ميتا في غرفة فندقية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتأتي التطورات المتلاحقة التي تشهدها تايوان، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، يوم الأربعاء الماضي، فيما نددت السلطات الصينية بالزيارة، ووصفتها بالجنونية وتخلو من المسؤولية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إن «واشنطن» لن تسمح بعزل تايوان، مشيرة إلى أن «بكين» لا تقوم بجدولة رحلات الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

رصد طائرات وسفن صينية تقوم بأنشطة حول «مضيق تايوان»

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن قوات بلادها رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول «مضيق تايوان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت الوزراة التايوانية في بيان لها، إلى أنه يُعتقد أن الطائرات والسفن تجري محاكاة لهجوم على الجزيرة الرئيسية.

تايوان: «بكين» تقلد «بيونج يانج»

وفي وقت سابق، قالت السلطات التايوانية، إن «بكين» تقلد «بيونج يانج» بالتدريبات التي أجراها الجيش الصيني عقب زيارة بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبه، أشار منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إلى أنه يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الصينية، تعليق التعاون مع «واشنطن» في عدة مجالات، بينها المحادثات العسكرية والتغير المناخي ومكافحة المخدرات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي قامت بها الأسبوع الماضي، إلى تايوان، تعد أول زيارة يقوم بها مشرع أمريكي رفيع المستوى منذ 25 عامًا.