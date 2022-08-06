لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط دخول كلية الشرطة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ينتقل الطالب إلى مرحلة جديدة ومهمة من حياته بالالتحاق بالجامعة وغالبًا ما يختم الطالب بها دراسته وينتقل بعدها للحياة العملية، ويكون دخول كلية الشرطة بمثابة حلم يشغل بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين يتوجهون لخوض اختبارات القبول في أكاديمية الشرطة.

«الوطن» تقدم لقرائها وطلاب الثانوية العامة شروط القبول بكلية الشرطة 2022

1-لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة عن 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

موعد فتح التقديم لكلية الشرطة

قبل أيام أعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة للقبول في أكاديمية الشرطة 2022/2023 ، بدءً من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، كما أن موعد تقديم كلية الشرطة 2022/2023 سيكون من 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام.

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي لوزر التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ويقوم بتهنئة الأوائل عن طريق الاتصال الهاتفي معهم بشكل مباشر وبعدها تعلن نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلاب بشكل إلكتروني.