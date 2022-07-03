نتيجة الصف الثالث الثانوي الفندقي بالاسم ورقم الجلوس 2022، من الأمور التي يتابعها الكثيرون، بعد إعلان اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، إذ كشفت وزارة التربية والتعليم، عن أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب أونلاين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وضمن سلسلة الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشرها بوابة «الوطن» على مدار الساعة، تستعرض رابط وخطوات الاستعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الفندقي بالاسم ورقم الجلوس 2022 وفق بيان وزارة التربية والتعليم الرسمي.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الفندقي بالاسم ورقم الجلوس 2022

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، فأنه سيتم اتاحة نتيجة الصف الثالث الثانوي الفندقي بالاسم ورقم الجلوس 2022 اونلاين لجميع الطلاب خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت الوزارة عن إمكانية الدخول على موقع بوابة التعليم الفني، والتي يمكن الدخول عليها من خلال الضغط عليها من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفندقي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ويمكن لطلاب الثانوية الصناعية 2022، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة التعليم الفني من هنــا، واختيار نتيجة الدبومات الفنية.

يجب بعدها اختيار الصف الدراسي، ثم نوع الدبلومات الفنية وفي تلك الحالة ستكون «الفندقي».

ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا الضغط على النتيجة ، لتظهر بعدها نتيجة الطالب.

وكانت الوزارة قد كشفت أنها وفرت عدد من المنصات والقنوات التعليمية لتقديم شرح إضافي للمناهج والدروس On-Line، فضلا عن إنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب.

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم، قد أعلن في وقت سابق أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.