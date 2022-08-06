أفضل هدية للناجحين في الثانوية العامة.. شهادة ادخار بعائد 1400 جنيه شهريا

دقائق قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، ويفكر أولياء الأمور والمقربون من الطلاب، لشراء هدايا للناجحين منهم، خاصة الهدايا غير التقليدية، ومنها شراء الادخار، إذ تعد من أفضل الهدايا كونها تضمن عائدا ثابتا طوال فترة الدارسة.

شهادة ثلاثية بعائد 1400 جنيه شهريا

وبحسب مصادر مصرفية، فإنّ بنك ناصر الإجتماعي لديه شهادة ثلاثية، بسعر عائد 15% يصرف العائد سنويا، أما في حالة الصرف كل 3 أشهر، فسيكون العائد 14.25%، وحال صرف العائد شهريا فستكون النسبة نحو 14%، أي أنّه حال وضع 100 ألف جنيه سيحصل على عائد 1400 كل شهر.

وتابعت المصادر، أنّ هناك شهادات ادخار يطرحها البنك الأهلي المصري، تصلح كهدية لطلاب الثانوية، ومنها الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت، بسعر فائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، وحال وضع 100 ألف جنيه سيكون العائد 1400 جنيه شهريا.

شهادة ادخار بعائد 14% سنويا والصرف شهريا

وأشارت المصادر، إلى أنّ بنك مصر لديه شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت، بسعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، أما بنك البركة فلديه شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات، بسعر العائد 14% سنويا ويصرف بشكل شهري.

وقالت المصادر، إنّ بنك التعمير والإسكان لديه شهادة أجل 3 سنوات، يمكن تقديمها كهدية للطلاب الناجين في الثانوية العامة بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، أما البنك الأهلي الكويتي، فلديه شهادة أجل 3 سنوات بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، ويطرح بنك QNB الأهلي، شهادة أجل 3 سنوات، بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، فيما يطرح بنك HSBC، شهادة أجل 3 سنوات، بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.