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نتيجة الثانوية العامة 2022

  طارق شوقي: أسسنا منظومة امتحانات بمواصفات عالمية

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أحمد أبوضيف
11:01 ص | السبت 06 أغسطس 2022
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم، أن الوزارة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، وانتقالهم للدراسة الجامعية والحياة العملية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت في التطوير عام 2017 عن طريق استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم بدلًا من استرجاع المعلومات، والأسئلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل. 

نتيجة الثانوية العامة 2022

جاء ذلك خلال إعلانه  نتيجة الثانوية العامة 2022-2023، منذ قليل، إذ أوضح الوزير أن الوزارة منذ 4 سنوات عاكفة على بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية، وبناء امتحانات معيارية بمواصفات عالمية، تتمثل في بناء منظومة امتحانات تجريبية متعددة، وتصحيح إلكتروني دون تدخل من العنصر البشري.

نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 

وتابع الوزير خلال إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أن الوزارة طبقت خلال الامتحانات تجربة الامتحانات المتعددة، موضحًا: «تمكنا من إتقان التصحيح الإلكتروني دون تدخل عنصري بشري سواء كانت امتحانات إلكترونية كاملة أو ورقية (تصحيح إلكتروني) في امتحانات الثانوية العامة».

 و تابع وزير التربية والتعليم، أن عدد المقاعد المتاحة بالجامعات زادت العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إتاحة أوسع لجميع الطلاب الناجحين لاختيار كلياتهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.