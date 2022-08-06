أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الدقهلية.. وطريقة الحصول على النتيجة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022، ‏وتضمنت قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الدقهلية، حيث حصدت المحافظة 3 مراكز في الشعبيتن العلمي والأدبي.

أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي أعلنه وزير التربية والتعليم على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، فإن أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الدقهلية هم:

- أمنية إبراهيم السيد محمد عيد، الطالبة بمدرسة الشهيد محمد جمال عبدالكريم، الثالثة على الثانوية العامة 2022 بالشعبية الأدبية، بمجموع درجات 383 درجة.

- سوسن راني سراج الدين محمد، الطالبة بمدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات، الرابعة على الثانوية العامة 2022 بالشعبة الأدبية، بمجموع درجات 382 درجة.

- محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي، الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة، الثالث مكرر على شعبة علمي علوم بمجموع 400 درجة.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الدقهلية بالاسم ورقم ‏الجلوس، من خلال الدخول على الرابط الذي خصصه موقع «الوطن»، من خلال الضغط هـنـا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية 49 ألفا ‏و682 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات العام الدراسي المنتهي 2021 - 2022 في 149 لجنة امتحانية، بواقع 27252 طالب علمي علوم، و7630 طالب علمي رياضة، و14381 طالب أدبي، و419 طالب دبلومات.