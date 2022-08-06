تعرف على أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 شعبة أدبي

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، قائلا إن عدد أوائل الثانوية العامة في هذه الشعبة 11 طالبا.

الأولى على مستوى الجمهورية أدبي من الفيوم

وأضاف طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، أن الأولى على الجمهورية في الشعبة أدبي هي الطالبة زينب أكرم حسن حميدة، من محافظة الفيوم، وحصلت على 387 درجة، من مدرسة الشهيد عبدالرحمن علي البشبهي «أم المؤمنين الثانوية بنات سابقا».

والثاني على مستوى الجمهورية الطالبة ساندي معاذ مقبول محمد عبداللطيف، من محافظة القاهرة، وحصلت على مجموع 384 درجة، من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك.

والثالثة على مستوى الجمهورية أمنية إبراهيم السيد محمد عيد، من الدقهلية، وحصلت على 383 درجة، من مدرسة الشهيد محمد جمال عبدالكريم الثانوية، والثالثة مكرر أيضا على مستوى الجمهورية الطالبة عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، من الإسكندرية، وحصلت على 383 درجة، من مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات.

الرابع من الدقهلية والرابع مكرر من الجيزة

بينما حصلت على المركز الرابع الطالبة سوسن راني سراج الدين محمد، من الدقهلية، وحصلت على 382 درجة من مدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات، وفي المركز الرابع مكرر الطالب مهند محمد شعبان محمود، من الجيزة، وحصل على 382 درجة من مدرسة الأورمان الرسمية لغات بنين.

والمركز الخامس الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد، من سوهاج، وحصلت على 381 درجة، من مدرسة سوهاج الثانوية بنات، والمركز السادس أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى، من القاهرة، وحصل على مجموع 380 درجة، والسادسة مكرر أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، من الإسكندرية وحصلت على 380 درجة من مدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة.

وفي المركز السادس حصلت لبنة أحمد فؤاد محمد محسن، من الجيزة على مجموع 380 درجة، من مدرسة فضل الحديثة الثانوية بنات، والسادسة مكرر أيضا الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل علي، من القليوبية، وحصلت على 380 درجة من مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات.

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