«الدفاع الإسرائيلية» تعلن مواصلة الهجوم على قطاع غزة واستمرار الغارات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل، تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجوم على قطاع غزة، استمرار الغارات الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل من قناة «العربية».

تعليمات إسرائيلية بمواصلة الهجوم على قطاع غزة

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية، فى وقت سابق من اليوم، موقعا غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في نبأ عاجل.

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

ونقلت الوكالة عن مراسلها، أنّ طائرة حربية إسرائيلية قصفت صاروخين في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، لافتة إلى أنّ القصف تسبب في تدمير واشتعال النيران في المنطقة، وأوقع ضررا بعدد كبير من المنازل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت برجا سكنيا في قطاع غزة، واغتالت القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري، وواصلت قصفها لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 11، إضافة إلى أكثر من 80 مصابا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.