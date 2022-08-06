لقاء سويدان ومصطفى غريب يحتفلان بعيد ميلاد طارق صبري «فيديو»

يحتفل اليوم الفنان طارق صبري، بعيد ميلاده الـ42 باعتباره من مواليد 6 أغسطس عام 1980، وحرص عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه من داخل وخارج الوسط الفني على تهنئته بعيد ميلاده، وقيامه بتقديم الشكر لهم عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

لقاء سويدان تنشر فيديو

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو من داخل المطعم الذي يمتلكه طارق صبري، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، بصحبة ابنتها جومانة، من خلال مفاجأة قامت بإعدادها له ومجموعة من الأصدقاء المشتركين منهم الفنان مصطفى غريب، الذي جسّد دور العترة في مسلسل الكبير أوي، ودنيا سامي، التي جسدت شخصية هديل في مسلسل في بيتنا روبوت.

وظهر النجم الشاب، بصحبة أصدقائه وهم يحتفلون بعيد ميلاده، ويمسك بيديه قالب تورتة صغير وبها شمعة واحدة، ويرقصون على نغمات أغنية الفنان اللبناني وليد توفيق، إنزل يا جميل في الساحة.

درس الهندسة والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية

اتجه طارق صبري للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية ودراسة التمثيل، بعد تخرجه من كلية المهندسة جامعة القاهرة، والحصول على عدة ورش ودورات تدريبية في مجال التمثيل.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها، مسلسل تحية كاريوكا مع وفاء عامر، ومع مي عزالدين شارك في مسلسلات دلع بنات والشك وحالة عشق، دكتور نسا مع مصطفى شعبان وحورية فرغلي، ولي العهد مع حمادة هلال وعبدالرحمن أبو زهرة.

شارك الزعيم عادل إمام في مسلسلين

وقدم مع الزعيم عادل إمام، مسلسل أستاذ ورئيس قسم، ومسلسل عوالم خفية، كما شارك في مسلسل بنات خارقات مع ريهام حجاج ويسرا اللوزي وشيري عادل.

وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار 3، وتجسيده شخصية الإرهابي خيرت السبكي، أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا.