أسعار الخضروات اليوم الأحد 7-8-2022 في الأسواق المحلية

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق المصرية ما بين الخيار والطماطم والبطاطس والبصل وغيرها، إذ أن الخضروات تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، وأبرزها فيتامين «ج» و«أ» و«د» وغيرها من المعادن التي تحافظ على صحة الجسم والمناعة.

واليوم الأحد الموافق 7 أغسطس، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها، أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 7 أغسطس، وسجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.50 جنيه، وسجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

سعر كيلو البصل

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم 11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الباذنجان بين 6 جنيهات و8 جنيهات باختلاف النوع، وسجل سعر قطعة الكابوتشة 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر القرنبيط القطعة الواحدة بين 2 كيلو و3 كيلو سعر 4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

واختلف سعر كيلو الثوم بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، كما سجل سعر الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

وسجل سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، أما كيلو البامية فيتراوح سعره بين 14 و20 جنيهًا.