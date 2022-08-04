أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-8-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثير من ربات البيوت بشكل يومي، عن أسعار الخضروات في السوق المحلية، إذ إنّها من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، الذين يحرصون على تناولها لما تمد الجسم به من فيتامينات ومعادن مهمة لتقوية مناعة وصحة الإنسان.

واليوم الخميس 4 أغسطس، ترصد بوابة «الوطن» في التقرير التالي، وفي إطار الموضوعات الخدمية التى تواصل تقديمها للمتابعين على مدار اليوم، أسعار الخضروات بالأسواق المحلية وسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 3 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.50 جنيه، وجاء سعر كيلو الفلفل الأخضر والأحمر الحار بنحو 8 لـ10 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود والعروس الأسود والأبيض بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم 11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، حيث سجلت زيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، وتراوح كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وبالنسبة لأسعار الخضروات في سوق الجملة بالعبور، تراوح كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحامي الأخضر البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوحت أسعار الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، واسعار بيع كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، وأسعار بيع كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، وأعار بيع كيلو الباذنجان البلدي الأسود والعروس بين 1.5 حتى 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.