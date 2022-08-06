أسعار الخضروات اليوم السبت 6-8-2022 في الأسواق المحلية

تمد الخضروات، الجسم بالعديد من الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، من أبرزها فيتامين أ وج ود وغيرها من الفيتامينات المفيدة للجسم، إلى جانب الألياف المفيدة فهي تساعد على تجنب زيادة الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها، أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الحالي بمختلف أنواعها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.50 جنيه، أما الفلفل الأخضر والأحمر الحار سجل سعر يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البصل اليوم بين 3 و4 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الثوم 11 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الخيار بين 8 جنيهات و10 جنيهات، أما كيلو الباذنجان تراوح سعره بين 6 جنيهات و8 جنيهات باختلاف النوع.

سعر الطماطم في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الحالي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، بينما تراوح كيلو الثوم بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، كما سجل سعر الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات.

وسجل القرنبيط القطعة الواحدة التي يختلف سعرها بين 2 كيلو حتى 3 كيلو سعر 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.5 جنيه، وأسعار بيع كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، أما كيلو البامية يتراوح سعره بين 14 و20 جنيهًا.