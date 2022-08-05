أسعار الخضروات اليوم الجمعة 5-8-2022 في الأسواق المحلية

تشهد أسعار الخضروات اهتمام قطاع عريض من المواطنين، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامنيات والمعادن المختلفة التي يحتاجها، كما أنها تدخل في أغلب الأكلات المصرية اليومية، لذا تحرص ربات البيوت على متابعة أسعارها بشكل يومي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل وغيرها في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 5 أغسطس الحالي، في إطار الموضوعات الخدمية التي تواصل تقديمها للمتابعين بشكل يومي.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الثوم 11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل اليوم بين 3 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.50 جنيه، أما الفلفل الأخضر والأحمر الحار سجل بين 8 و10 جنيهات.

سعر كيلو الخيار

أما كيلو الباذنجان سواء كان عروس أو أبيض أو أسود تراوح سعره بين 6 جنيهات و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، تراوح كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، كما سجل سعر الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي الأخضر البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو القلقاس بين 3 جنيهات و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.5 جنيه، وأسعار بيع كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، وبلغ سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.