أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3-8-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من السيدات عن أسعار الخضروات في السوق المحلية، حيث أنها من الأطعمة الرئيسية على موائد المصريين، وقد حافظت أصناف الخضار على ثبات أسعارها بسبب توافر المعروض وتعدد أشكالها.

واليوم الأربعاء 3 أغسطس، وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور، وفق جولة للبوابة لعدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق

جاء سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، في حين سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه، وذلك خلال الجولة التي أجرتها الجريدة، التي أكدت أن جميع أصناف الخضروات حافظت على استقرار أسعارها في السوق المحلية.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت اليوم أسعار الخضروات حالة من الاستقرار النسبي في سوق العبور، إذ سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

ووصل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، فيما وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 3 جنيهات، ووصل سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.