طلاب «علمي رياضة» يتفوقون على الطالبات في أوائل نتيجة الثانوية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل شعبة علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أن الطلاب «الذكور» سيطروا على المراكز المتقدمة في النتيجة، فمن بين 9 طلاب حصل 7 منهم على المراكز الأولى، فيما حصلت طالبتين فقط من محافظة الجيزة على المركزين الثاني والرابع.

الطلاب يتفوقون على الطالبات في الثانوية العامة 2022

أما عن ترتيب المحافظات، فتقدمت محافظات وجه بحري في حصول طلابها على المراكز الأولى في الشعبة العلمية «رياضة»، مثلما تقدمت في هذه المحافظات في أوائل شعبة علمي علوم والشعبة الأدبية.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، في فيديو على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصدرت محافظتي الغربية والجيزة، أوائل الشعبة العلمية «رياضة» في نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث حصل طالبان من محافظة الغربية على المركز الثالث والثالث مكرر، ومحافظة الجيزة حصل منها طالبين على المركز الثاني والرابع.

ومن محافظة الشرقية حصل طالب على المركز الأول، وفي محافظة المنوفية حصل طالب على المركز الرابع، ومحافظة البحيرة حصل طالب على المركز الرابع، وفي محافظة القاهرة حصل طالب على المركز الرابع، وظهور وحيد لمحافظات الوجه القبلي، حيث حصل طالب على المركز الرابع من محافظة المنيا في نتيجة الثانوية العامة، التي يمكن الحصول عليها عبر رابط «الوطن» https://natega.elwatannews.com/

أسماء أوائل شعبة علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة 2022

- الطالب عمر شريف عبدالمنعم من محافظة الشرقية.

- الطالبة مريم حسن عبدالمنعم عويس من محافظة الجيزة.

- الطالب أحمد سامي محمود من محافظة الغربية.

- الطالب محمد عاطف عبدالموجود من محافظة الغربية.

- الطالب مارك ناجخح ملاك من محافظة المنيا.

- الطالب محمود مجدي السيد من محافظة المنوفية.

- الطالب محمود نعمان عبدالمجيد من محافظة البحيرة.

- الطالب مروان أحمد سمير من محافظة القاهرة.

- الطالبة ندى محمود عبدالمولى من محافظة الجيزة.