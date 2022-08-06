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نتيجة الثانوية العامة 2022

«التعليم»: فتح التظلم على نتيجة الثانوية العامة من 8 إلى 18 أغسطس

كتب:

نرمين عفيفي
10:51 ص | السبت 06 أغسطس 2022
نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 والأوائل للعام الدراسي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التقدم بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة يكون بعد 48 ساعة من الآن، ويكون من يوم 8 أغسطس ولمدة 10 أيام حتى يوم 18 أغسطس، ويتم التقديم للتظلم على موقع الوزارة بنفس رابط النتيجة ويتم دفع الرسوم الخاصة بالتظلمات.

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بقلم نرمين عفيفي