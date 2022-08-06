«جماعات الهيكل» تدعو إلى اقتحامات واسعة للأقصى غدا

دعت جماعات منضمة إلى ما يسمى بـ«اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، أنصارها والمستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، غدا الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

تكثيف الدعوات

وفي الفترة الماضية، كثفت جماعات الهيكل عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة.

كما دعت الجماعات إلى أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من أغسطس الجاري، بزعم تزامنه مع ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل».

مشاركة كبار الحاخامات

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الفلسطينية، تنظم هذه الاقتحامات الواسعة للأقصى في كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنون من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، ومسؤولون عن منظمات «الهيكل».

وتأتي الحملة هذا العام، تحت عنوان «توقف عن البكاء وابدأ بالبناء» وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى في الذكرى المزعومة.