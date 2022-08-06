قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة «الخليل» الواقعة في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. ومساء أمس الجمعة، نظمت الحركات والفعاليات الشعبية الفلسطينية، مظاهرة وسط مدينة «رام الله» بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، شقة سكنية في غزة تواجد فيها مجموعة من عناصر «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، ما أسفر عن استشهاد القائد في السرايا تيسير الجعبري «أبو محمود»، فيما أطلق المتحدث باسم الجيش على العملية العسكرية ضد الحركة، اسم «الفجر الصادق»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة «5 سنوات» وسيدة، وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إن «تل أبيب»، أبلغت حركة «حماس» بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف لحركة «الجهاد»، مشيرا في أعقاب اجتماع لحكومة الاحتلال، إن عمليات الجيش ستتركز ضد «الجهاد»، فيما تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر «كرم أبو سالم».

منصور يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف غارات إسرائيل على المناطق المدنية

من جانبه، أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة «الأمم المتحدة»، السفير رياض منصور، رئيس «مجلس الأمن الدولي»، السفير الصيني، زانج جون، على آخر التطورات ومستجدات الملف الفلسطيني، لاستنفار جهود المجلس لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأدان منصور، رسائل لرئيس «مجلس الأمن الدولي»، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، عدوان إسرائيل على غزة، مطالبا بالتدخل الفوري لوقف غارات «تل أبيب» الجوية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان، موضحا أن العدوان الإسرايلي، أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة «5 سنوات»، وإصابة العشرات.

«البرلمان العربي» يستنكر استهداف إسرائيل للمدنيين العزل

بدوره، حمل «البرلمان العربي»، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تبعات التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصف قواتها بالطائرات أهدافا مدنية بغزة، في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر للميثاق الأممي وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدان «البرلمان» بأشد العبارات، في بيان، عدوان «تل أبيب» الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، كما استنكر«البرلمان العربي»، استهداف إسرائيل للمدنيين العزل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.