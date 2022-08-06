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نتيجة الثانوية العامة 2022

التعليم: لم يحصل أي طالب في الثانوية العامة 2022 على نسبة 100%

كتب:

نرمين عفيفي
10:45 ص | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نحو 10% من طلاب شعبة علمي علوم، حققوا نسب مئوية في النتائج تراوحت بين 85% و90%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في فيديو إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بثّته الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك، أنّ 9% من طلاب شعبة علمي رياضة، و1% من طلاب الشعبة الأدبية، تراوحت نسب مجموعهم بين 85% و90%.

وأكد شوقي، أنّه لم يحصل أي من طلاب الثانوية العامة على نسبة 100% في أي من الشعب الثلاثة، لكن هناك أرقام اقتربت من 100% حصل عليها الأوائل.

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بقلم نرمين عفيفي