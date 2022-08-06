والد «ندى» الرابعة على الثانوية العامة علمي رياضة: سجدت شكرا لله

عبّرت ندي محمود الحاصلة على المركز الرابع «مكرر» ضمن أوائل الثانوية العامة «علمي رياضة»، عن فرحتها، قائلة: «أول مرة أفرح في حياتي بالشكل دا، خاصة إني تفاجئت بترديد اسمي في مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر البث المباشر على الفيس بوك، حاولت التأكد أكثر من مرة من أنه اسمي خاصة وأنه لم يبلغنا أحد من الوزارة أنني ضمن الأوائل في نتيجة»، فيما أكّد والدها عدم توقعه أن تكون ابنته ضمن الأوائل: «سجدت شكرا لله»

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضافت «ندى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت متوقعة إني هجيب مجموع عالي لكن ما كنتش أتخيل إني من أوائل نتيجة الثانوية العامة، في نتيجة الثانوية العامة 2022، كان حلمي أذاكر وأجيب مجموع عالي يخليني اختار الكلية اللي نفسي ادخلها سواء الهندسة أو الحاسبات والمعلومات»

نتيجة الثانوية العامة 2022

وعن طريقة مذاكرتها قالت: «ما كنتش بعمل حاجة محددة، لكن كنت بحدد أجزاء معينة في المذاكرة أي عدد ساعات، وبنظم وقتي، واعتبرت الثانوية العامة زي أي سنة، وكنت منتظرة نتيجة الثانوية العامة 2022 بفارغ الصبر لكن كنت متطمنة»

وقال محمود عبدالمولى، والد «ندى»: «سجدت شكرا لله عند سماعي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، كنت متوقع إن بنتي تطلع من أوائل الثانوية العامة 2022، لأنها كانت بتذاكر وتنظم وقتها طول السنة ومن المتفوقين».

وأضاف: «بنتي أصغر أولادي وهي بنتي الوحيدة، أخواتها 3 أولاد كلهم ما بين تجارة وحقوق، لكن ندى هي اللي حققت أملي في نتيجة الثانوية العامة وهتدخل كلية قمة كلية الهندسة».