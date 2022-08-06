عاجل.. توقف محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها بتوقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود.

تصعيد في غزة

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا منذ عصر الأمس الجمعة بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مستهدفًا حركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 مواطنًا فلسطينية.

أسباب التصعيد

ويعود سبب التصعيد إلى اعتقال إسرائيل للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، يوم الاثنين الماضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما جعل حركة الجهاد تتحدث عن انتقام.