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عاجل.. توقف محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة

كتب:

محمد الليثي
11:15 ص | السبت 06 أغسطس 2022
القصف على غزة - أرشيفية

القصف على غزة - أرشيفية

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها بتوقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود.

تصعيد في غزة

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا منذ عصر الأمس الجمعة بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مستهدفًا حركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 مواطنًا فلسطينية. 

أسباب التصعيد

ويعود سبب التصعيد إلى اعتقال إسرائيل للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، يوم الاثنين الماضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما جعل حركة الجهاد تتحدث عن انتقام.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011