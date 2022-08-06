«ناريمان» الأولى في الثانوية العامة «مكفوفين»: «مكنتش متوقعة وربنا أكرمني»

قالت ناريمان أحمد صالح فرج، الأولى على الثانوية العامة 2022 للحالات الخاصة فئة المكفوفين، إنها لم تكن متوقعة أن تحصل على المركز الأول على أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن أسرتها قد أيقظوها من النوم صباح اليوم بالخبر، حيث شعرت بالصدمة والسعادة البالغة وكأنها في حلم جميل: «في البيت صحوني وقالوا لي أنتي الأولى على الجمهورية.. مكنتش مصدقة».

مذاكرة الأولى على الثانوية العامة مكفوفين

وأضافت الأولى التي تدرس بمدرسة النور للمكفوفات وحصلت على مجموع 399.5 درجة، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها لم تأخذ المذاكرة بمحمل الجد منذ الساعات الأولى من الدراسة «مكنتش شادة جامد في المذاكرة، كنت بذاكر أولا بأول في أول ساعة تثبت في دماغي».

أولى الثانوية العامة: كنت بجتهد ولم يشغلني المراكز

وتابعت: «بدأت الشدة في آخر 3 شهور»، حيث يبدأ يومها مع الفجر وتختتم مذاكرتها عصرا في حدود 8 ساعات مذاكرة، وعلى الرغم من ذلك لم تكن متوقعة حصد المركز الأول على الجمهورية: «كنت بجتهد ومكانش شاغلني المراكز الأولى وربنا كرمني».

وتأمل ابنة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في الالتحاق بكلية التربية تخصص لغة عربية، أو اقتصاد وعلوم سياسية، حيث تفاضل بينهما حاليا، لافتة إلى أن أسرتها كانت قد وعدتها بـ«لاب توب وهاتف جديد» في حالة التفوق، وهو ما تنتظره منهم حاليا.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أن وزير التربية والتعليم أعلن صباح اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، في ظل حالة من ترقب الطلبة وأولياء الأمور للحصول على النتيجة، وهو الأمر الذي يمكن من خلال الرابط الذي خصصته «الوطن» عبر الضغط هــنــا.