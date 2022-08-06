خلال أسبوع.. مصرع 3 شباب من الإسكندرية في حوادث سير: طالب وبائع وصيدلانية

أسبوع حزين عاشته الإسكندرية نتيجة فقدان 3 من أبنائها الشباب خلال حوادث طرق متفرقة، منها حادثان خارج حدود المحافظة خلال مصيف الساحل الشمالي، وبينهم من كان متجها لعمله وهو يوسف آدم بائع الفريسكا، وآخر هو فارس محمد، طالب الثانوية العامة الذي لقي مصرعه خلال رحلة مصيف، بعد عام شاق من الدراسة، فيما جاءت الحالة الأخيرة لطبيبة صيدلانية في برج العرب.

بائع الفريسكا لقي مصرعه خلال بحثه عن رزقه

القصة الأولى كانت في نطاق الساحل الشمالي، حيث تسبب حادث تصادم سيارتين في مصرع الشاب يوسف آدم، 32 سنة، بائع الفريسكا الشهير في الإسكندرية، والذي كان ذاهبا لعمله في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، حيث تميز هذا الشاب بحسن مظهره وتقديمه شكلا مغايرا عن باعة الفريسكا المتجولين، عبر ارتدائه الملابس الكلاسيكية.

وترك هذا الشاب خلفه زوجته وابنتيه، الأمر الذي خلق تعاطفا أكبر مع أسرته، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أسرته بالدعاء لهم بالصبر، وقرروا مساعدتهم حال احتاجت الأسرة لذلك، إلا أن محمد آدم، شقيق يوسف، أكد لـ«الوطن»، أنهم لا يحتاجون أي مساعدات من أحد، فقط الدعاء لهم بالصبر.

فارس طالب الثانوية العامة رحل قبل إعلان نتيجته

أيام قليلة ووقعت الحادثة الثانية لشاب سكندري آخر، أصغر عمرا من بائع الفريسكا، وقصته أكثر حزنا، وهو الشاب فارس محمد عاشور، 18 سنة، الذي أنهى لتوه عاما دراسيا صعبا وهو عام الثانوية العامة، ورغب بعدها في قضاء المصيف مع أصدقائه قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إلا أنها كانت رحلة ذهاب بلا عودة، حيث راح ضحية حادث تصادم أمام إحدى القرى السياحية على طريق الساحل الشمالي.

طبيبة شابة ضحية حادث سير في برج العرب

بينما جاءت آخر حوادث الشباب السكندريين منذ يومين، حين لقيت الصيدلانية رودينا جمال الحوفي، 30 سنة، مصرعها إثر حادث سير على طريق منطقة برج العرب في الإسكندرية، أثناء تواجدها بمفردها في سيارتها.

ووقعت تلك الفتاة ضحية لحادث سير في الكيلو 5 بطريق استاد برج العرب، حيث تبين من المعاينة اصطدام السيارة ملاكي رقم «س م ر 3385» بالطريق المشار إليه.