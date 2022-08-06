نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف المدارس الأكثر نجاحا

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نسب نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 حسب نوعية المدارس التي التحقوا بها، عن تقدم طلاب مدارس الثانوي الخاصة لغات عن جميع المدارس الأخرى، سواء الحكومية أو الخاصة أو الرسمية.

وجاءت نسب نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 حسب نوعية المدارس من الأعلى في نسبة النجاح إلى الأقل كالتالي:

- مدارس الثانوي الخاصة لغات بنسبة 86%.

- مدارس الرسمي لغات بنسبة 81.6%.

- مدارس الثانوي العام بنسبة 78%.

- المدارس الخاصة بمصروفات بنسبة 66.8%.

- مدارس المنازل والخدمات بنسبة 40%.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إنه يجب احترام رغبات الطالب وقدراته بانضمامه إلى الكلية التي تكون مناسبة لرغبته وإمكانياته بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وعدم «استخسار المجموع» في الكلية التي سينضم إليها الطالب، مؤكدة أن ذلك التفكير تقليدي وانتهى منذ سنوات.

وأشارت إلى أن سوق العمل لا يرتبط بالشهادة أو الدراسة بداخل الكلية فقط أو التقدير الذي يحصل عليه الطالب خلال فترة دراسته، وإنما يرتبط بقدرات وإمكانيات الطلاب والمؤهلات التي درسها وحصل عليها.