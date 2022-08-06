الرابع مكرر علمي رياضة: «كنت متوقع.. وسألتحق بكلية الهندسة»

ذكر الطالب محمود نعمان عبدالمجيد الفيل، الحاصل على مجموع 404 درجات بشعبة علمي رياضة، أنه توقع أن يكون بين أوائل الثانوية العامة لهذا العام.

وأوضح الطالب، ابن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوي الجمهورية بين أوائل الثانوية العامة لشعبة عملي رياضة، أنه كان ينتظر منذ أمس إعلان أسماء الأوائل وأنه أعد نفسه ليكون واحدا منهم.

10 ساعات مذكرة

وذكر «الفيل»، أنه كان يذاكر قرابة 10 ساعات يوميا، معتمدا على قدرته في تحصيل المعلومات، لاسيما أنها مواد حسابيه تعتمد على الفهم أكثر، مشيرا إلى أنه كان متفوقا في جميع المراحل التعليمية.

وذكر أن العديد من أفراد عائلته في كلية الطب، مشيرا إلى أن أفراد أسرته يعيشون لحظات سعادة بتفوقه الآن.

ركعتان شكر لله

وذكر الطالب، أنه أدى ركعتين شكر لله بمجرد سماع اسمه بين أوائل الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أنه قرر الالتحاق بكلية الهندسة، والتي يعتبرها حلما طالما عاش لحظات اجتهاد للوصول إليه.