عاجل.. استقالة ممثل «العفو الدولية» في أوكرانيا بسبب خروقات للجيش

قدمت أوكسانا بوكالتشوك، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، استقالتها من منصبها في أعقاب تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الذي اتهم الجيش الأوكراني بخرق القانون الإنساني الدولي.

واتهم التقرير، الذي انتقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك دبلوماسيون غربيون، بمن فيهم سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة في أوكرانيا، الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر من خلال تموضعهم في مناطق سكنية مثل المدارس الخالية مما يعني أن روسيا ستستهدف المناطق الحضرية التي تخاطر بحياة المدنيين في مرمى النيران.

زيلينسكي ينتقد تقرير حقوق الإنسان عن أوكرانيا

وأعلنت بوكالتشوك، عند إعلانها عن استقالتها عبر فيس بوك، أنها عقدت اجتماعات مع منظمة العفو الدولية لمناقشة ما كانوا بصدد نشره، لكنها قالت إن مساهمتها «حُذفت» واستُبدلت بما نشرته المنظمة في تقريرها يوم الخميس.

وقال بوكالتشوك: «إذا كنت لا تعيش في بلد غزاها الغزاة وقاموا بتمزيقه إلى أشلاء، فربما لا تفهم ما يشبه إدانة جيش من المدافعين»، مضيفا: «لا توجد كلمات بأي لغة يمكنها أن تنقل هذا إلى شخص لم يشعر بهذا الألم» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

منظمة العفو الدولية تدين الغزو الروسي

ومنذ ذلك الحين، استخدمت وسائل الإعلام الروسية التي يديرها الكرملين التقرير كوسيلة لإثبات مزاعمهم بأن القوات الروسية تطارد أهدافًا عسكرية فقط في أوكرانيا.

على الرغم من الانتقادات المستمرة ، قالت منظمة العفو الدولية إنها بينما تدين الغزو الروسي، استندت نتائج التقارير إلى الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات المكثفة، وأنها ستبلغ عن الانتهاكات الأوكرانية عندما تراقبها.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.