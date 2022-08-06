صادرات الطباعة والتغليف والورق تقفز بنسبة 37% في النصف الأول من 2022

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 37% في أول 6 أشهر من العام الجاري.

قطاع التغليف ينمو بنسبة 30%

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري، أن قطاع التغليف حقق نموًا 30% لتسجل الصادرات في هذا القطاع 363.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 مقابل 280.1 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت صادرات قطاع الورق كاملة 232.5 مليون دولار مقابل 142.3 مليون دولار بنسبة نمو 36%.

وأشار المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المضلع سجلت 23.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2022 مقابل 18.09 مليون دولار في النصف الأول من 2021 بنسبة صعود 30%.

وأوضح تقرير المجلس، أن صادرات الكرتون غير المضلع وصلت لـ16.3 مليون دولار بالنصف الأول من 2022، مقابل 5.3 مليون دولار بالنصف الأول من 2021 بنسبة ارتفاع 208%.

في ذات السياق، حققت صادرات قطاع الشنط الورق نسبة نمو 158% لتسجل 3.10 مليون دولار بالنصف الأول من 2022 مقابل 1.2 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وارتفعت صادرات الشنط النسيجية بنسبة 18% لتسجل 26.9 مليون دولار مقابل 22.8 مليون دولار.

ارتفاع صادرات التغليف المرن بنسبة 12%

وبلغت صادرات قطاع التغليف المرن ما قيمته 223.8 مليون، دولار خلال النصف الأول من 2022 مقابل 171.3 مليون دولار بنسبة صعود 31%، في حين سجلت صادرات قطاع اللدائن 71.5 مليون دولار 63.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%.

وكشف المجلس أن صادرات طباعة الكتاب سجلت 5.6 مليون دولار بالنصف الأول من 2022 مقابل 4.9 مليون دولار بالفترة المماثلة في العام الماضي بنسبة 14%