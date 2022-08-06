رحلة عمرة لوالدة السادسة مكرر في الثانوية بالإسكندرية.. «هدية من مدرس بنتها»

منح مدرس مادة جغرافيا بمحافظة الإسكندرية، والدة إحدى طالباته والتي تدعى أروى عبد المحسن محمد، رحلة عمرة على نفقته الشخصية، بسبب تفوق ابنتها وحصولها على المركز السادس ضمن أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنها تستحق التفوق والنجاح وكذلك الجائزة التي أعلن عنها لطلابه حال حصولهم على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية.

مدرس يهدي السادسة على الثانوية العامة جائزة

وأكد مدرس الجغرافيا الملقب بـ«فيلسوف الجغرافيا»، أنه أهدى والدة الطالبة أروى عبد المحسن الحاصلة على المركز السادس بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبي، كمكافأة لتفوق ابنتها طوال العام الدراسي وتميزها.

وحصلت أروى عبد المحسن الطالبة في المرحلة الثانوية بالشعبة الأدبية على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمجموع كلي 380 درجة، حيث كانت تدرس في مدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة بخورشيد التابعة لإدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

رحلة عمرة لوالدة السادسة على مستوى الجمهورية

وقالت «أروى» إنها سعيدة للغاية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ونجاحها ضمن الأوائل، مؤكدة أنها في حالة من الصدمة، خاصة وأن النتيجة ظهرت وهي في المصيف مع أسرتها، حيث حاولت الابتعاد عن الضغط النفسي الذي من الممكن أن تسببه النتيجة من خلال الذهاب إلى مصيف.

وأضافت أنها ما زالت تحت تأثير الفرحة والصدمة كونها من أوائل الثانوية العامة 2022، ولكنها في سعادة لا توصف، خاصة مع تهنئتها من عدد كبير من المدرسين وخاصة مدرس الجغرافيا ومدرستها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتيح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال الضغط على الرابط اضغط هـنـا.