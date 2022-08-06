«التعليم» تكشف نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022-2023، ذلك خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة 2022 منذ قليل، موضحًا أن نسبة النجاح هذا العام 75.04%، وهي أعلى من نسبة النجاح بالعام الماضي التي وصلت إلى 74%، مؤكدًا أنه جرى مقارنة نسب نجاح السنة الحالية والماضية على وجه التحديد، لأن نظام التقييم الجديد تم تطبيقه خلالهما.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التعليم خلال فيديو إعلانه نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، عكس السنة الماضية التي بلغت 76%، وشعبة علمي رياضة ارتفعت من 76% إلى 81% لتمثل أعلى نسبة نجاح هذا العام، بينما انخفضت نسبة النجاح في الأدبي خلال هذا العام عن العام السابق حيث بلغت 68% عكس العام الماضي 70%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضح «شوقي»، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 في بعض المواد خاصة الفيزياء، التي تحدث البعض عن صعوبتها، ارتفعت بها نسبة النجاح بها عن العاميين الماضيين وبلغت 83.5%، ومادة التاريخ التي تخطت نسبة النجاح بها العام الماضي حيث بلغت 85.5%، وهكذا في معظم المواد التي ارتفعت بها نسبة النجاح عن الأعوام الماضية، مؤكدًا عدم الانسياق وراء ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول نسب النجاح.

وأكد أن وزارة التبية والتعليم، تحتفل بتخرج دفعة جديدة وانتقالها لعالم واسع من المعرفة والدخول في المرحلة الجامعية، موضحاً أن الوزارة بدأت في تطوير عملية التعليم منذ عام 2017، واستحداث نظام جديد من التقييم يستطيع قياس مستويات فهم نواتج التعلم وفرز الطلاب من حيث فهم هذه النواتج ومستويات مختلفة بدلاً من الطريقة القديمة التي كانت مبنية على قياس مستوى استرجاع المعلومة.