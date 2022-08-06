أحمد العوضي يوجه رسالة للطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة: الجامعة الأهم

حرص الفنان أحمد العوضي، على توجيه رسالة للطلبة بمناسبة إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت، موضحا أن المرحلة الثانوية ليست نهاية المطاف كما يتصور البعض.

وأتاحت جريدة «الوطن» لقرائها الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعها.

مجموع أحمد العوضي في الثانوية العامة

واصل أحمد العوضي، رسالته إلى طلاب الثانوية العامة عبر لـ«الوطن»، مؤكدا أن الأهم الاجتهاد في الجامعة التي سيتم الالتحاق بها، لأنها ستؤهل صاحبها لسوق العمل على أرض الواقع، لافتا إلى أنه كان ينتمي لشعبة أدبي، وحصل على مجموع 90%.

مسلسل العوضي وياسمين في رمضان المقبل

يشار إلى أن أحمد العوضي، أعلن عن تعاقده علي بطولة مسلسل جديد سيجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفي فكري، وتنطلق تحضيراته بعد استقرار المخرج على باقي الأبطال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدا لبدء التصوير مع نهاية العام الجاري.

ويعود العوضي وياسمين، للدراما التليفزيونية بعد تغيبهما عن الموسم الرمضاني الماضي، رغم نجاحهما في مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة آنذاك، وفقا للاستفتاءات والاحصاءات، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، دينا فؤاد، بدرية طلبة، إيمان السيد، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الإتربي، أحمد الرافعي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.