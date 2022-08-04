ياسمين عبدالعزيز تنشر 3 صور برفقة أحمد العوضي وعدد من الأصدقاء

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عددا من الصور التي تجمعها بزوجها أحمد العوضي، عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وظهرت ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي، وعدد من الأصدقاء، في 3 صور.

مسلسل يجمع ياسمين والعوضي

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سيشاركا في بطولة مسلسل رمضاني، من المقرر عرضه الموسم الدرامي المقبل.

ويجري أحمد العوضي تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد، الذي يجمعه بزوجته، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

وأكد «العوضي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه متشوق لمقابلة جمهور الدراما الرمضانية، بعد تغيبه الموسم الرمضاني الماضي.

فيلم جديد للعوضي

وأشارأحمد العوضي، إلى أن مسلسله سيكون تجربة مختلفة عن سابق أعماله، ولكنه تحفظ عن ذكر أي تفاصيل بشأنه في الوقت الراهن.

كما يجري العوضي تحضرياته من أجل البدء في تصوير فيلمه الجديد «البلدوزر»، الذي سيخرجه طارق العريان، وتدور فكرته حول لعبة الفنون القتالية MMA.